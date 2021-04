Stary barak przy międzyrzeckiej ,,jedynce’’, to koszmarna ruina. Jeszcze w tym roku ma powstać w tym miejscu nowoczesna sala gimnastyczna

Przez kilkadziesiąt minionych lat uczyły się w tym budynku tysiące międzyrzeczan. Wspomnienia czasów, gdy pobierały tu naukę najpierw dzieci z podstawówki, a później gimnazjaliści w sercach wielu dawnych uczniów są nadal żywe. Przestępujemy drzwi i zaglądamy do wnętrza. Najpierw do dawnego pomieszczenia dla woźnych, potem do szkolnych sal,