Strata pozostaje ta sama, ale szanse Patryka Dudka na złoto mistrzostw Europy mocno zmalały

Patryk Dudek jechał do Gdańska z zamiarem odrabiania start do trójki zawodników, którzy przewodzili klasyfikacji generalnej na półmetku cyklu SEC. Jednak już pierwszy start nie poszedł po myśli zielonogórzanina. Lider Falubazu walczył o punktowaną pozycję z Piotrem Pawlickim. Doszło do kontaktu zawodników, przez co przewrócił się żużlowiec Unii Leszno. Sędzia zawodów wykluczył Patryka Dudka.