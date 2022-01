Strażacy z Osowej Sieni mają nowy samochód pożarowy. 4200 litrów wody i 285 koni mechanicznych

Średni wóz bojowy na podwoziu Volvo o wartości 800 tysięcy złotych trafił dziś do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowej Sieni. Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się we Wschowie. Pojazd kosztował 800 tysięcy złotych, z czego 550 tysięcy złotych to dotacja rządowa, a resztę dołożył samorząd Wschowy.

To zawsze bardzo radosny i ważny moment, kiedy mogę przekazywać strażakom sprzęt nowoczesny; sprzęt, który będzie was wspierał w działaniach, które prowadzicie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Ale to dla mnie również okazja, aby chylić czoła wami za to, co robicie, za tą waszą wielką, odpowiedzialną służbę, za wielkie poświęcenie i za wielkie oddanie, z jakim działacie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Cieszę się, że kolejny, już 64 samochód, trafia do lubuskich strażaków-ochotników – zwrócił się do strażaków podczas uroczystości Wojewoda Lubuski.