STREFA IMPREZ – Co się wydarzy w Lubuskiem: koncerty, imprezy, festyny, spektakle, pikniki…

Wataha Zielona Góra i Ford Germaz Zielona Góra zapraszają wszystkie dzieci i ich rodziców gotowych do zabawy, tańców i szaleństw! Przewidziane atrakcje m.in.: dmuchany plac zabaw, bańki mydlane i malowanie twarzy (hipoalergiczne farby i dezynfekowane pędzelki), zajęcia sportowe dla dzieci z Watahą, podstawy tańca z cheerleaders Zielona Góra, mecz flash futbolu z Watahą. Wstęp płatny? - Przyjmujemy płatności w uśmiechach Waszych pociech. Jednak, gdybyście chcieli wesprzeć dzielnego chłopaka, czekającego na embolizację naczyniaka – zerknijcie na profil Markusa Grai , zawodnika Watahy, który wciąż walczy o powrót do zdrowia - informują organizatorzy.

Dobrze się bawiliście na „Szczęściarzach” Tadeusza Kuty? To nie inaczej powinno być na spektaklu „Pralnia”, którego bohaterowie – małżonkowie z 30-letnim stażem - piorą brudy. W znacznych ilościach! Ale na własne życzenie. Superdieta, cudowna medytacja, wszelkie wynalazki, które uczynią cię „super” w każdym calu… Ależ tak! Kupuj, zamawiaj, kupuj, zamawiaj… Rola Elżbiety Donimirskiej – energetyczna petarda! Dzielnie sekunduje jej Janusz Młyński, a Ernest Nita? W tajemniczej kreacji…

Piątek, 18.00, Park Górczyński, udział darmowy.

Gorzów mówi "dobry wieczór" i zaprasza na spotkanie z kulturą

W najbliższy weekend rusza tegoroczna edycja wieczornych wydarzeń pod hasłem "Dobry wieczór Gorzów". Cały cykl imprez zaplanowano na od czerwca do września. A co zaplanowano na tę sobotę i niedzielę? Przed nami Festiwal Teatrów Ulicznych. W ramach tego wydarzenia w sobotę o godz. 21.00 zobaczymy spektakl „Peregrinusa” Teatru KTO z Krakowa, a w niedzielę o godz. 16.00 "Cyrkową podróż klaunów" Teatru Kubika, a o godz. 20.00 "In Blu" Teatru Akt.