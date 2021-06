STREFA IMPREZ Koncerty, pikniki, wystawy… Zobaczcie, ile dzieje się w Lubuskiem! I wybierzcie się!

Gorzów Wlkp.

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach cyklu weekendowych spotkań z kulturą. W sobotę na Starym Rynku w godz. 20.00-21.30 będzie okazja do posłuchania zespołu Kroke, który porusza się w stylistyce muzyki klezmerskiej, bałkańskiej i orientalnej, a także jazzu tworząc swój własny, charakterystyczny styl.

W niedzielę w godz. 16.00-18.00, przyjdźcie na Stary Rynek i posłuchajcie koncerty gorzowskich filharmoników "Tanga i walce". Tego dnia na scenie pojawi się też zespół Tea Time Boogie (finaliści pierwszej edycji show Must Be The Music), który wykonuje ekspresyjną i porywającą muzykę Rythm’n Blues, New Orlean’s, Ragtime, Boogie.

Sobota i niedziela, Stary Rynek, udział darmowy.

Żagań

W sobotę ArcheoPiknik! Niesamowite artefakty sprzed 2,5 tysiąca lat!

Pamiętacie wykopaliska z 2020 r.? Prace archeologiczne odbywały się w kilku miejscach miasta, ale te najbardziej spektakularne, przy ul. Nowogródzkiej, ujawniły cmentarzysko łużyckie sprzed 2,5 tysiąca lat! I na sobotnim ArcheoPikniku będzie można zobaczyć niesamowite fotografie i artefakty z tego przedsięwzięcia. O 10.00 otwarcie wystawy w holu Żagańskiego Pałacu Kultury (wystawa fotograficzna z prac archeologicznych Żagań 2020-2021, prezentacja artefaktów z wykopalisk w holu administracyjnym ŻPK). Godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 (Sala Inter) – wykłady. Część plenerowa imprezy: 10.00-20.00 dziedziniec/podzamcze Żagańskiego Pałacu Kultury: pokaz grup rekonstrukcyjnych: Wilki Fenrira, Drużyna Wojów Serbołużyckich „Bieloboh”, Trzy Siostry (teatr plenerowy), atrakcje dla dzieci, piaskownica „ARCHEO”.

Iłowa