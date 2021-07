Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Strzelał z wiatrówki do ludzi idących chodnikiem. Zatrzymali go policjanci ze Wschowy

Wschowscy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o strzelanie z wiatrówki do ludzi idących chodnikiem. Mężczyzna został aresztowany.



Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 lipca. W jednej z miejscowości powiatu wschowskiego z okna budynku ktoś strzelał do osób przechodzących chodnikiem. Na szczęście nikt nie został ranny.



Policjanci udali się do mieszkania, z którego miały padać strzały. Ponieważ drzwi były zamknięte, podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, gdzie zatrzymali 37-latka.



Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Kryminalni zabezpieczyli trzy przedmioty przypominające broń palną krótką oraz wiatrówkę sprężynową. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, przesłuchania pokrzywdzonych i świadków stanowiły podstawę do wystąpienia przez wschowską prokuraturę z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 37-latka środka izolacyjnego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.



