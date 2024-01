Studniówka po mistrzowsku, czyli wspaniała zabawa maturzystów z VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

Jak mówili uczniowie, teraz jest czas na to, by się relaksować, wyluzować i wspólnie miło spędzić czas. Taka zabawa zdarza się raz do roku. No i kiedy jeszcze zatańczymy poloneza? Nic dziwnego, że robimy mnóstwo zdjęć, by zatrzymać ten czas w kadrze. Na pamiątkę i by mieć co wspominać na szkolnych zjazdach.