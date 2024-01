STUDNIÓWKI 2024. Tak wyglądała studniówka IV LO w Gorzowie. Zobaczcie jak oni pięknie wyglądali!

Początek roku to wyjątkowy czas dla wszystkich maturzystów. Właśnie wtedy odbywają się bale studniówkowe. Dwudziestego stycznia symboliczny krok w dorosłość postawili uczniowie z gorzowskiego czwartego ogólniaka. Młodzi ludzie wyglądali zachwycająco. Już od wejścia wszystkim towarzyszyła szampańska atmosfera!

Wszyscy czekali na ten dzień z wielką niecierpliwością. To bardzo symboliczna i wyjątkowa chwila, bo to jest dla nich pierwszy, dorosły bal. My również patrzymy na naszych uczniów nieco inaczej niż w szkole. Są inaczej ubrani i wyglądają bardzo elegancko. Kiedy przyszli do naszej szkoły mieli po kilkanaście lat, a dziś to już dorośli ludzie. Kiedy spojrzałam dziś na nich pomyślałam, gdzie są te dziewczynki i chłopcy, którzy cztery lata temu rozpoczynali naukę? Teraz widzimy piękne kobiety i przystojnych mężczyzn, którzy za chwilę zdadzą egzamin dojrzałości i rozpoczną swoje dalsze życie poza murami szkoły - mówi Barbara Sołtys, wicedyrektorka szkoły.