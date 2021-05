Sukces zielonogórskich adwokatów przed trybunałem w Strasburgu. Zakwestionowano „sędziego dublera”

I faktycznie, w piątek, 7 maja, Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce przyznał rację przedsiębiorstwu, zasądzając 3,4 tys. euro odszkodowania. Ale jednogłośnie uznał również, że doszło do naruszenia art. 6 par. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz naruszenia art. 6 par. 1 w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą. Co istotne, zakwestionowano decyzję, którą podpisał sędzia Mariusz Muszyński, dotyczącą umorzenia postępowania przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym.

Sędzia dubler?

Warto przypomnieć, że stanowisko zajmowane przez Muszyńskiego w TK, jest od początku kwestionowane ze względu na tryb, w jaki został powołany do Trybunału. Stało się to po wyborach w 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. Posłowie PiS unieważnili wtedy wybór trzech sędziów TK, jakiego dokonał wcześniejszy rząd Platformy i PSL. Prezydent Andrzej Duda nie odebrał od sędziów ślubowania, a później w ich miejsce powołano nowych członków Trybunału. Jednym z nich był właśnie Mariusz Muszyński. To właśnie z tego powodu bywa on nazywany tzw. „sędzią dublerem”.