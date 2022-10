Sulechów. 23-latek z kradzieży i włamań zrobił sobie sposób na życie. Włamał się do budki gastronomicznej, a nawet przychodni

- Z informacji przekazanych przez pokrzywdzonych wynikało, że w jednym przypadku sprawca wyłamał drzwi wejściowe i wszedł do sklepu wielobranżowego, skąd ukradł kasetkę pieniędzmi, natomiast w drugim przypadku sprawca włamał się do budki gastronomicznej, uszkadzając roletę. Straty spowodowane działaniem włamywacza pokrzywdzeni wycenili na kilka tysięcy złotych- informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka KMP w Zielonej Górze.

Do dyżurnego komisariatu policji w Sulechowie w poniedziałek i wtorek (26-27 września) wpłynęły zgłoszenia o włamaniach na terenie miasta w godzinach nocnych.

Kradzieże i włamania to jego chleb powszedni

Do działań operacyjnych natychmiast przystąpili sulechowscy kryminalni. Mundurowi szybko ustalili, że sprawcą obydwu tych zdarzeń może być ta sama osoba. Kryminalni namierzyli i zatrzymali 23-letniego mieszkańca Sulechowa, który już na wstępie przyznał się do zarzucanych mu czynów. - Podczas przesłuchania śledczy ustalili, że mężczyzna ma na swoim koncie także inne przestępstwa, do których dochodziło w ostatnich tygodniach na terenie Sulechowa - dodaje podinsp. Stanisławska.