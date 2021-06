Sulechów. Mieszkańcy skarżą się na osoby z psami w parku. „Czy ci ludzie nie mają rozsądku?” – pytają nasi Czytelnicy

Skargi mieszkańców Sulechowa

- Przy filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie jest piękny i ogrodzony park, z którego korzystają matki z dziećmi, ale także przychodzą tutaj się bawić maluchy z pobliskich przedszkoli – twierdzą nasi Czytelnicy.

W czym więc problem? – Od jakiegoś czasu, pewna grupa osób pomimo umieszczonego zakazu urządziła tam sobie wybieg dla psów. Właściciele nie sprzątają po swoich pupilach. Czy ci ludzie nie mają rozsądku, każąc dzieciom brodzić dzieciom w odchodach psów? – retorycznie pytają nasi rozmówcy.

Ich zdaniem jest to skandaliczne zachowanie, szczególnie że niedaleko parku, już kilka lat temu, specjalnie zbudowano wybieg dla psów.

„Apeluję o zachowanie czystości”

Burmistrz Wojciech Sołtys zaznacza, że do niego osobiście nie dotarły sygnały o niewłaściwym zachowaniu właścicieli czworonogów w parku przy UZ. – Warto jednak zaznaczyć, że to nie nasz teren, ale Uniwersytetu, może to właśnie do pracowników uczelni mieszkańcy kierują bezpośrednie skargi – wskazuje włodarz gminy.