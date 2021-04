Sulechów powiesił budki dla jerzyków, by pomogły w walce z komarami. Gdzie je znajdziemy?

Jeden jerzyk potrafi zjeść nawet 20 tysięcy komarów dziennie

Przyrodnicy udowodnili, że jeden jerzyk może zjeść nawet do 20 tysięcy komarów dziennie, a jeżeli uda nam się zaprosić do miejskiej przestrzeni 100 jerzyków, to są one w stanie zjeść codziennie 2 miliony komarów! Jest to wynik imponujący. Te niepozorne ptaki są nieocenione w skutecznej walce z komarami, gdyż robią to w najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób. Magistrat ma w planie w następnych latach instalowanie kolejnych budek z nadzieją, że jerzyki znajdą w nich swój dom. Należy też pamiętać, że te ptaki nie od razu zasiedlają zawieszone budki, czasami wprowadzają się do nich się po upływie 2-3 lat.