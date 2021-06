Sulechów. Stare amerykańskie samochody, motocykle opanowały rynek. By zachęcić mieszkańców do... oddania krwi. To coroczna akcja Motokrew

Akcja Motokrew w Sulechowie i nie tylko

Motocykliści z klubu Nine Six MC już od 25 lat udzielają się charytatywnie. Wiedzą, jak bardzo potrzebna jest krew, zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy to częściej dochodzi do wypadków, a urlopy powodują, że mniej osób oddaje ten bezcenny płyn. Stąd apel o podzielenie się tym, co najcenniejsze w życiu.

W poniedziałek akcja Motokrew odbyła się w Cigacicach. A warto dodać, że 14 czerwca to Światowy Dzień Krwiodawcy.