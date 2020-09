Sulechowskie obchody rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Uroczystość w reżimie saintarnym

u Uroczystość miała charakter symboliczny ze względu na panującą epidemię covid-19. Rozpoczynając rocznicowe spotkanie na Placu Biskupa Wilhelma Pluty burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys zwrócił się do osób przybyłych w słowach: Dzisiaj mija 81 lat od tych tragicznych wydarzeń, kiedy do nierównej walki stanął cały naród. Odrodzona po 123 latach niewoli Ojczyzna stawiła czoło hitlerowskiej nawale, aby po dwóch tygodniach otrzymać kolejny zdradziecki cios. Dwa ówczesne totalitarne państwa: hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja, jak dwaj niedawni zaborcy, kolejny raz najechali na polską ziemię, siejąc śmierć i pustosząc kraj pożogą wojny.

Kwiaty i znicze

J

ak zaznaczył burmistrz - Nie poddaliśmy się, płacąc największą daninę krwi, niewoli, zsyłek, zniszczonych miast i wsi. Jednak wtedy, jak zawsze w naszej historii, stanęliśmy do boju, do walki za wolność na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Męstwo i bohaterstwo polskiego żołnierza, partyzanta, ludności cywilnej, to piękne karty historii naszego narodu.

Nigdy nie możemy zapomnieć o tych, którzy oddali swoje życie w wojnie rozpoczętej 1 września 1939 roku. Pamięć o nich to nasz osobisty i narodowy obowiązek, gdyż największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia. Największą jego mądrością jest jej historia. Dzisiaj, w tym miejscu, oddajemy cześć bohaterom II wojny światowej.

Po, krótkim wystąpieniu burmistrza delegacje sulechowskiego samorządu, mieszkańcy miasta, sulechowscy żołnierze, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie, harcerze i kombatanci złożyli kwiaty i zapalili znicze.

ZOBACZ TEŻ