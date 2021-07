Superbohaterowie pilnie poszukiwani! Potrzeba domów tymczasowych dla kociąt z zielonogórskiego schroniska. Może uratujesz choć jednego?

Domy tymczasowe dla kociąt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze pilnie poszukiwane! Nie ma tygodnia, by do placówki nie trafiło kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt nowych kotów. A przecież schronisko niesie też pomoc psom!

Dlatego też placówka, a przede wszystkim jej podopieczni, pilnie potrzebują wsparcia.

Masz skrawek wolnego serca?

Masz wolny kawałek mieszkania czy domu?

Chciałbyś przeżyć wspaniałą i rozwijającą przygodę?

Chciałbyś pokazywać świat małej, bezbronnej istocie?

Chciałbyś uratować maleństwo od śmiertelnych chorób?

- Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś "tak" to znaczy, że jesteś idealnym kandydatem na kociego superbohatera! - informują pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Gorze.

Co powinien robić taki opiekun, który zdecyduje się na przygarnięcie kota w ramach domu tymczasowego? Musi takie zwierzę kochać, dbać o nie, przesyłać do schroniska aktualne zdjęcia i wieści, ale też promować kociaka, by inni mogli go poznać i być może zdecydować się na adopcję.