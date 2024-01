Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air"

Gdzie obejrzeć?

Serial ma 9 odcinków. Będzie można go zobaczyć od 26 stycznia 2024 na platformie Apple TV +. Była szansa na przyjazd filmowców do Żagania, niestety, te plany pokrzyżowała pandemia. Jednak Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu wziął aktywny udział w tworzeniu scenografii, wraz z córką jednego z jeńców Stalagu Luft III.

Autentyczni jeńcy żagańskiego obozu

Scenariusz serialu "Masters of The Air" ("Władcy przestworzy") jest oparty na autentycznych losach lotników 8. Armii Powietrznej USA. Dwóch głównych bohaterów serii major Gale Cleven (w tej roli wystąpił Austin Butler, znany między innymi z oskarowej roli Elvisa Presleya) oraz major John Egan (Callum Turner) pod koniec października 1943 roku trafiło do Stalagu Luft 3 Sagan. - Bohaterowie filmu są postaciami autentycznymi, a nie fikcyjnymi bohaterami - zaznacza Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. - majorowie Gale Cleven i John Egan faktycznie trafili do obozu i zostali ewakuowani w długim marszu.

Obóz został ewakuowany 27 stycznia 1945. Jeńcy wyruszyli w trzaskającym mrozie do Iłowej (Halbau), Borowego (Burau), Gozdnicy (Freiwaldau), Przewózu ( Priebus), Potoku (Pattog), Łęknicy (Muskau/Bad Muskau) i dalej: Kromlau, Graustei, w końcu do stacji kolejowej Spremberg.