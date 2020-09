Światowy dzień psa. Znasz najpopularniejsze rasy psów w Polsce? Tych 11 ras psów najczęściej wybierają Polacy. Oto one! [04.09.2020]

Pies to odwieczny przyjaciel człowieka. Wielokrotnie rezolutne psiaki zapisały się w kartach historii. Nic więc dziwnego, że i oni - nasi czworonożni przyjaciele - doczekali się swojego święta.

Światowy Dzień Psa: 1.07.2020

Światowy Dzień Psa obchodzimy od niedawna bo od 2007 roku. To właśnie wtedy postanowiono ustanowić dzień, który będzie świętem dla naszych pupili.

Światowy Dzień Psa: historia

Ale teraz ciekawostka: chociaż mówimy o Światowym Dniu Psa to wcale święto nie ma charakteru międzynarodowego. Jest to dzień ustanowiony przez polskie czasopismo "Przyjaciel Pies".

Co ciekawe, data 1 lipca, nie jest przypadkowa. To początek wakacji, a więc czas, w którym niestety, wiele osób porzuca czworonogi. Ustanowione święto miało uczulić nas na problem porzucania psów, a także na ich los. Może w Twojej okolicy pałęta się jakiś psiak? Może warto się nim zainteresować, pomóc mu albo go... przygarnąć pod swój dach?