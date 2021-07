Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/19]

Światowy Dzień UFO 2021. Gdzie było widziane w Lubuskiem? Oni naprawdę "coś" widzieli - relacje świadków

Relacje przedstawione w niniejszym materiale są autentycznymi opowieściami świadków z naszego regionu. Na kolejnych zdjęciach znajdziecie nie tylko relacje świadków, ale także przybliżone lokalizacje występowania UFO w Lubuskiem oraz szczegółowy opis tego, co przeżyli doświadczając tych zdarzeń. >>>



2 lipca obchodzimy jeden z najbardziej kontrowersyjnych dni w roku - Światowy Dzień UFO. Nie istnieje jeden termin mówiący o zjawiskach paranormalnych, nadprzyrodzonych. Jest to szeroka bardzo zróżnicowana grupa opisująca np. telepatię, UFO czy duchy. Te poszczególne elementy łączy rzadkość występowania. Gdyby było inaczej nie wzbudzałyby takiego zainteresowania wśród społeczności. Występowanie takich zjawisko powiązać możemy z siłami natury, siłami drzemiącymi w człowieku, bądź też pochodzącymi z zewnątrz - spoza naszego globu lub z innego wymiaru.



Nie dziwi też fakt, że są ludzie, którzy nie wierzą w zjawiska nadprzyrodzone, bo na wiele z tych zaobserwowanych nie ma (jeszcze) jasnego, naukowego wytłumaczenia. Często boimy się czegoś, czego nie potrafimy zdefiniować, co jest dla nas obce, nieznane. Jeśli jednak dochodzi do takich zjawisk i jesteśmy w stanie to zaobserwować, to chyba coś jest na rzeczy?



Niedawno Pentagon opublikował trzy filmy, na których znajdują się „niezidentyfikowane zjawiska lotnicze”. Zostały one nagrane przez pilotów amerykańskiej Marynarki Wojennej w 2004 i 2015 roku. Na nagraniach widać niezidentyfikowane obiekty bardzo szybko przemieszczające się w przestrzeni powietrznej.



Na filmie z 2004 roku, zobaczyć można obiekt podobny do spodka, unoszący się w powietrzu, a następnie odlatujący z dużą prędkością. Piloci poinformowali, że incydent miał miejsce 100 mil od wybrzeża USA nad Oceanem Spokojnym.



UFO u wybrzeża USA? Pentagon opublikował filmy z „niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi”:





Dwa nagrania z 2015 roku powstały w okolicy wschodniego wybrzeża USA. Piloci ocenili, że widoczna była „cała flota” obiektów, które leciały pod wiatr, który wiał ze olbrzymią prędkością – 120 węzłów, czyli około 220 km/h.



Pentagon oświadczył w komunikacie towarzyszącym nagraniom, że publikacja ma na celu informację, czy klipy, które już wcześniej były dostępne w internecie, są autentyczne. Zaznaczono jednocześnie, że natura zjawisk pozostaje niewyjaśniona.



Relacje świadków z woj. lubuskiego w niniejszym materiale są autentycznymi opowieściami z naszego regionu. Na kolejnych stronach znajdziecie nie tylko historie mieszkańców Ziemi Lubuskiej, ale także przybliżone lokalizacje występowania UFO w regionie oraz szczegółowy opis tego, co przeżyli doświadczając tych zdarzeń.



ZOBACZ RÓWNIEŻ: 10 dowodów na istnienie UFO