Świebodzin. 53-latek wpadł do wody i nie miał siły wyjść na brzeg. Na pomoc ruszyli mu policjanci

W środę (23 czerwca) późnym wieczorem mieszkanka powiatu świebodzińskiego wracała do domu. Kobieta usłyszała, że w kanale, w którym płynie woda, ktoś jest. Zauważyła tam mężczyznę.

- Ponad wodę wystawała tylko jego głowa. Podpierał się on rękoma i widać było, że sprawia mu to coraz więcej trudności. Kobieta, widząc, że sama nie wyciągnie go z wody, wezwała na miejsce policję. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce natychmiast wbiegli do wody i wyciągnęli mężczyznę z kanału - informuje mł. asp. Marcin Ruciński.