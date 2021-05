Świebodzin. Bójka pod dyskoteką, cios butelką i… prywatne śledztwo rodziców

Bójka w Świebodzinie. Rodzice przeprowadzili prywatne śledztwo

- Tylko my wiemy, ile przeżyliśmy w ostatnich trzech latach. Nie szukamy zemsty, ale walczymy o sprawiedliwość. Według nas syn został skazany niesłusznie, na podstawie fałszywie zgromadzonych dowodów. My widzimy ogrom nieprawidłowości w postępowaniu służb – opowiada matka, Barbara Naks ze Świebodzina.

Przez trzy lata rodzice Pawła prowadzili prywatne śledztwo. Do pomocy wynajęli doświadczonego, prywatnego detektywa. Dotarli do nagrań z monitoringów. Na własną rękę ustalili postronnych świadków i zgłosili ich do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

- Nasze działania nie spodobały się prokuraturze, która zastosowała nakaz przeszukania naszego domu i tam szukała dowodów sprawstwa syna - dodaje Naks.

Dziś rodzice są pewni i mówią bez ogródek. – Od początku z naszego syna zrobili kozła ofiarnego. Organy ścigania działały tak, żeby ukryć prawdziwego sprawcę uderzenia – przekonują.