Świebodzin. Piłkarze sami wysprzątali kibicom trybuny, a kibice je... znów zaśmiecili

Pawłowski zapowiada, że ośrodek w czerwcu popracuje nad nowym regulaminem korzystania z obiektów. - Nie chciałbym oczywiście nikogo wypraszać, ale na pewno będziemy zwracać uwagę na osoby, które niechętnie korzystają z koszy na śmieci. A tych naprawdę nie brakuje - zapowiada.

I od razu zaznacza, że przygotowanie do każdego meczu, to trudne zadanie. Osoby za to odpowiedzialne zamiast sprzątania, mogłyby w tym czasie zajmować się innymi obowiązkami.

Co na to przedstawiciele klubu? - Rzeczywiście, doszło do takiej sytuacji. Jestem niemal pewny, że do zaśmiecenia stadionu doszło podczas meczu drużyny rezerw Pogoni. Wystosowaliśmy odpowiedni apel w tej sprawie i mam nadzieję, że przyniesie on efekt. Zobaczymy już po najbliższym meczu, który rozgrywamy u siebie - podsumowuje prezes Pogoni Świebodzin, Wiktor Skowron.