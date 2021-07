Świebodzinianka zaczęła trenować, aby łatwiej jej było rzucić palenie. Niedawno wzięła udział w castingu do programu Ninja Warrior Polska

Tor castingowy wygląda tak samo, jak ten w programie. Jedyną różnicą jest brak wody w basenie, zamiast niej ułożone są materace. Jest to trudny tor, bardzo wysoki. Trzeba mieć do niego chyba przynajmniej 1,8 metra wzrostu! Ja mam 1,56, także jestem dość niska, ale chyba nie było źle

Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. To tutaj piłkarz wypoczywa po Euro!

Barbara Sztegner opowiada, że wszystko zaczęło się od rzucenia palenia . Aby było jej łatwiej, za namową syna zaczęła z nim biegać. - Robiliśmy dłuższe dystanse, po pięć czy 10 kilometrów . Później do tego włączyłam crossfit. Musiałam zdecydować jaki rodzaj ćwiczeń wybrać - kondycyjne czy siłowe. Postawiłam na te drugie, wtedy spala się mniej kalorii, a ja i tak z powodu szybkiej przemiany materii mocno schudłam. Wolałam wzmocnić stawy i mięśnie. Teraz trenuję trzy razy w tygodniu crossfit i ze dwa razy jestem na siłowni - tłumaczy.

Zastal ma nowego koszykarza. To 27-letni Serb

Zapytana o specjalną dietę, zaprzecza. - Jem to, na co akurat mam ochotę, włącznie ze słodyczami. Trenuję dla zdrowia i dla przyjemności. Kiedyś napisałam na swoim profilu facebookowym, i wciąż tak uważam, że siłownia to mój drugi dom.