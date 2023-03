Święto Solan 2023 w Nowej Soli. Wiadomo już, kto wystąpi. Te gwiazdy ucieszą mieszkańców

Święto Solan 2023. Kiedy odbędą się dni miasta?

Tegoroczne Święto Solan odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca. To tradycyjnie, piątek, sobota i niedziela. Na trzy dni zaplanowano już najważniejsze wydarzenia, aby umilić czas obchodów mieszkańcom i gościom. Na dni Nowej Soli czeka nie tylko młodzież, ale i dorośli nowosolanie, którzy chętnie biorą udział w organizowanych koncertach oraz spędzają czas, korzystając ze stoisk z potrawami do biesiadowania na powietrzu. Święto Solan to trzy dni możliwości spotkania się ze znajomymi przy dużych stołach z ławami, które pomieszczą wiele osób.

