Święto strażaków w Żarach. Był tradycyjny, uroczysty apel oraz awanse i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych się strażaków

Oficjalne obchody Dnia Strażaka w żarskim rynku. W czwartek 16 maja zawodowcy i ochotnicy spotkali się na uroczystym apelu, by uczcić swoje święto, które obchodzone jest 4 maja w dniu świętego Floriana - patrona wszystkich zawodów związanych z ogniem. - W zestawieniu zawodów, które są najbardziej doceniane przez Polaków, na pierwszym miejscu od lat jest strażak. Dla mnie osobiście zawód strażaka to zaszczyt i powód do dumy - podkreślił st. bryg. Paweł Hryniewicz, komendant KP PSP w Żarach.

