Sylwia Bogacka pomaga Natalii Kochańskiej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich

- W celu lepszego przygotowania do igrzysk olimpijskich, nastąpiła zmiana w składzie szkoleniowym Natalii Kochańskiej – powiedział Jerzy Zarzycki. - Dotychczasową trenerkę Ewę Matuszkiewicz zastąpiła srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie Sylwia Bogacka. Pani Sylwia wciąż jest zawodniczką, ale zarząd klubu ma nadzieję, że jej ogromne doświadczenie sportowe [m.in. cztery starty na igrzyskach – red.] przyczyni się do optymalnego przygotowania Natalii do przyszłorocznego startu w Paryżu.