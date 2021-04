Sylwia Peretti to Królowa Życia. Otacza się pięknymi rzeczami. Oto jej codzienność! [29.04.2021]

Sylwia Peretti. Królowa Życia. Skąd jej popularność?

Sylwia Peretti spotkała się z ogromnym zainteresowaniem z powodu swojej metamorfozy, jaką przeszła na przestrzeni ostatnich lat. Gdy dołączyła do ekipy programu "Królowe Życia", internauci szybko doszli do tego, że ta uczestniczka show, jest im znana. Kilka lat temu wzięła udział w programie "Kuchenne Rewolucje", w którym to poprosiła Magdę Gessler o ratunek dla swojej restauracji. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przez tych kilka lat Sylwia Peretti bardzo się zmieniła. Co ważne, Królowa Życia nie ukrywa, że skorzystała z pomocy ekspertów od urody i ma za sobą zabiegi nie tylko kosmetologiczne, ale też te z zakresu medycyny estetycznej. Co więcej, sama mówi kobietom wprost, by walczyły ze swoimi kompleksami, wierzyły w swoje piękno i robiły wszystko, by dobrze czuć się we własnej skórze.