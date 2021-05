Syrop z pędów lub szyszek sosny - maj to dobry czas, by zacząć przygotowywać ten niezwykły specyfik. A z resztek można zrobić nalewkę Anna Moyseowicz

Ten specyfik, nie dość, że jest zdrowy, to jeszcze jak smakuje! Syrop z pędów sosny zdobywa coraz większą popularność. I słusznie - banalnie prosto go przygotować, choć efekt końcowy wymaga cierpliwości. Maj to idealny czas, by się za to zabrać.