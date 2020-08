Szaleńczy pościg za 29-letnim kierowcą. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a na dodatek nie miał prawa jazdy. Mogło dojść do tragedii

Niebezpieczna jazda młodego kierowcy mogła doprowadzić do tragedii. 29-latek nie zatrzymywał się do kontroli i uciekał przed policyjnym radiowozem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie posiadał również uprawnień do kierowania.

W czwartek, 27 sierpnia, około godziny 8:30 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego próbowali zatrzymać do kontroli osobowego forda, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Sytuacja miała miejsce w Strzelcach Krajeńskich. Szaleńczy pościg Kiedy mundurowi dali kierowcy sygnały do zatrzymania, ten przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku Zwierzyna. Policjanci rozpoczęli pościg. Zgłoszenie o niebezpiecznym zachowaniu kierującego fordem trafiło również do dyżurnego strzeleckiej komendy. Sytuacja była bardzo poważna, bo nieodpowiedzialny mężczyzna stwarzał duże zagrożenie. Czytaj także Policyjny radiowóz uderzył w barierki na autostradzie A2

Są wstępne wyniki badań 33-latki, której zwłoki znaleziono w Łagowie Pościg zakończył się po kilku kilometrach, kiedy pirat drogowy zorientował się, że jego próba ucieczki skazana jest na niepowodzenie. Został on zatrzymany na drodze gruntowej. Pijany, naćpany i bez prawa jazdy Okazało się, że kierowca to 29-latek, który nie posiada uprawnień do kierowania, a także znajdował się pod działaniem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna został doprowadzony do strzeleckiej komendy, a jego auto trafiło na policyjny parking. 29-latek usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli oraz jazdy pod działaniem narkotyków i alkoholu. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Źródło: KPP w Strzelcach Kraj. Czytaj także Mężczyzna porażony prądem w sklepie. Niestety nie udało się go uratować

