Szarlotka bez zagniatania, ucierania i miksera. Przepis na najłatwiejsze i najsmaczniejsze ciasto z jabłkami. Warto się skusić red.

To ciasto jest niesamowicie proste do zrobienia. Jeżeli przygotujesz je dokładnie według wskazówek, na pewno się uda. Smakuje znakomicie na ciepło i równie dobrze po schłodzeniu. Do jego przygotowania potrzeba zaledwie kilku składników. A więc do dzieła.