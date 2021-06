Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/16]

Szczepienia w Lubuskiem. Duża dostawa szczepionek w regionie. Dostępne Pfizer i Johnoson & Johnson. Terminy są "na już"! Gdzie?

Napływają do nas coraz to większe dostawy szczepionek. Nieosiągalne jeszcze kilka dni czy tygodni temu, szczepionki Pfizer i Johnson & Johnson, dziś dostępne są praktycznie od ręki!



W Lubuskiem pojawiło się więcej szczepionek. Obecnie dostępne są wszystkie z możliwych preparatów. Jeszcze nie tak dawno za konkretnym preparatem Lubuszanie wyruszali nawet poza granice naszego województwa. Teraz nie ma takiej konieczności. Dochodzą nawet do nas sygnały, że w niektórych punktach pojawia się więcej szczepionek, niż samych zainteresowanych ich przyjęciem.



Zobaczcie gdzie i kiedy możecie zaszczepić się preparatami Pfizer i Johnson & Johnson. Opublikowane przez nas dane są zgodne ze stanem faktycznym na sobotę, godz. 20.00.



Jak zarejestrować się na szczepienie? Można to zrobić "na klik" przez internetowe konto pacjenta.



Sprawdź dostępność szczepionek Pfizer i Johnson & Johnson w Lubuskiem.



WIDEO: Szczepienia przeciw COVID-19 już dla 12-latków



KLIKNIJ DALEJ >>>