Szczypiorniści Stali Gorzów dzielnie walczyli w Zamościu. Ale przegrali jedną bramką

– Mimo porażki wychodziliśmy z hali z podniesionymi głowami – zapewnił nas trener żółto-niebieskich Oskar Serpina. – Rozegraliśmy z klasowymi rywalami bardzo dobry mecz i byliśmy bliscy doprowadzenia co najmniej do serii rzutów karnych. Cieszy mnie, że zawodnicy podjęli trud realizowania pewnych założeń taktycznych, z którymi chcemy wejść w następny sezon. To będzie procentowało w przyszłości.