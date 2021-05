Szkarlatyna, borelioza i HIV to choroby zakaźne wykryte u mieszkańców Nowej Soli i okolicy. Wystąpiły też inne zakaźne choroby

Na co chorowaliśmy w 2020 roku w powiecie nowosolskim? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ocenie stanu epidemiologicznego przygotowanej przez nowosolski Sanepid dla radnych powiatu. Dokument powstał na podstawie zgłoszeń przypadków od lekarzy, którzy ustawowo są zobowiązani do informowania o występowaniu zachorowań na niektóre choroby zakaźne. Okazuje się, że mieszkańcy Nowej Soli i okolicy z chorób zakaźnych nie tylko zmagali się z Covid-19, które rzeczywiście było najwięcej. Ale był też przypadki chorób, o których zdaje się, że zapomnieliśmy. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii. Zobacz, ile i jakich przypadków występowania chorób zakaźnych odnotowano w naszej okolicy w 2020 roku.

Eliza Gniewek-Juszczak