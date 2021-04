Szok! Dokładnie o tej porze, kilka lat temu w Słubicach na termometrach było... 31 stopni! A dziś? Przymrozki

Zimna wiosna w Lubuskiem

W tym roku do rekordów z lat poprzednich nam daleko. W tym roku w Słubicach pod koniec kwietnia termometry pokazują między 10, a 14 st. C. Jakby tego było mało, w całym Lubuskiem wieje chłodny wiatr, który tylko wzmaga uczucie chłodu. Co więcej, pod koniec kwietnia w wielu miejscach województwa lubuskiego mamy do czynienia s przymrozkami. Tak było przez dwa dni z rzędu np. w Kostrzynie nad Odrą. 26 i 27 kwietnia kierowcy, którzy wyjeżdżali rano do pracy, skrobali szyby w swoich pojazdach.