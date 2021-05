Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Szok! Tyle cukru jest w popularnych produktach! Zastanów się dwa razy, zanim po nie sięgniesz

Cukier to dziś, jak mówią eksperci, jeden z największych naszych zabójców. Przyczynia się nie tylko do naszej nadwagi, ale powoduje też szereg poważnych schorzeń, które w konsekwencji mogą prowadzić nawet do śmierci.



Często wydaje nam się, że jeśli nie jemy tabliczki czekolady dziennie, a do kawy, czy herbaty, nie dosypujemy kilku łyżeczek cukru, to wyeliminowaliśmy cukier z naszej codziennej diety. Nic bardziej mylnego! Cukier kryje się też w wielu produktach, które używamy na co dzień. Mogliście się nawet nie spodziewać, że te produkty zawierają cukier.



Sprawdziliśmy, ile kostek cukru jest w popularnych produktach. Zobaczcie!



