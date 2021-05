Szop pracz mieszka na dachu zamku i trochę rozrabia. Czeka go eksmisja

- Trzymam za słowo, bo choć nieco poczyniły nieco szkód, to są to jednak piękne zwierzęta - kończy konserwator. Słowem, te szopy pracze nie odpowiedzą za swoje czyny...

Szop pracz wejdzie prawie wszędzie

Tym sympatycznym zwierzakom się upiecze. Ale... Jak podkreślają naukowcy, jest kilka przyczyn, dla których szop pracz, mimo sympatycznego wyglądu, nie ma charakteru pluszaka. Choćby to, że penetruje praktycznie wszystkie strefy. To znaczy, że w przeciwieństwie do naszych drapieżników, choćby lisa, fantastycznie wspina się na czubki najwyższych drzew, sięgając do dziupli i gniazd. I podobnie jak norka amerykańska lubi miejsca związane z wodą. Świetnie pływa, więc dostanie się wszędzie...