Szpital w Gorzowie inwestuje w okulistykę. Kupił nowoczesny tomograf optyczny

Dzięki obrazom optycznej tomografii koherencyjnej o wysokiej rozdzielczości oraz kompleksowym pomiarom urządzenie minimalizuje czas potrzebny na wykonanie wielu badań przedniego odcinka. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom kilka badań możemy wykonać za pomocą jednego urządzenia. To zdecydowanie zwiększa komfort badania zarówno dla pacjenta, jak i samego lekarza - zachwala nowy aparat Franciszek Weryszko, ordynator Oddziału Okulistycznego w WSzW w Gorzowie.

Nowoczesny sprzęt trafił do Oddziału Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Zaletą badań wykonywanych tym profesjonalnym aparatem jest ich bezinwazyjność, ogromna czułość i możliwość wielokrotnego powtarzania bez żadnych skutków ubocznych dla organizmu pacjenta.

Gorzowianka dzwoniła do szpitalnej rejestracji 38 razy. Nie dodzwoniła się!

- To urządzenie, choć jest jedno, łączy w sobie aż cztery dodatkowe możliwości. Za jego pomocą można między innymi wykonać kluczowe pomiary w planowaniu operacji zaćmy, czyli analizę rogówki, głębokość komory przedniej, grubość soczewki i długość osiową. Zastosowana w nim technologia pozwala na dokładne pomiary biometryczne oraz powstanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, także w przypadku gęstej zaćmy - mówi dr Weryszko.

Inwestycja w okulistykę

Warte niespełna 300 tysięcy złotych urządzenie nie jest pierwszym tak nowoczesnym sprzętem do diagnostyki i leczenia chorób oczu w gorzowskim szpitalu. Ten dysponuje już między innymi podobnym aparatem wykorzystywanym do badania tylnego odcinka oka oraz specjalnym laserem służącym obniżeniu ciśnienia śródgałkowego, który jest stosowany w leczeniu jaskry. Oddział Okulistyczny miesięcznie przyjmuje ponad 300 osób. Największa grupa to pacjenci, u których konieczne jest przeprowadzenie operacji zaćmy.

Zobacz też: