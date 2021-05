Szpital w Zaborze. Placówka otrzyma 12,9 mln zł z dotacji UE na utworzenie centrum zdrowia psychicznego dla młodych

- Od trzech lat w Polsce powstają Centra Zdrowia Psychicznego - twierdzi marszałek Elżbieta Polak. - Reforma polega na zmianie charakteru leczenia ze szpitalnego na pomoc środowiskową. Do tej pory powstały 33, docelowo ma powstać 300. W Lubuskiem, w ramach pilotażu powstały dwa takie centra: w Obrzycach i Gorzowie Wlkp. Docelowo będzie 5, czyli jedno na 200 tys. mieszkańców. Natomiast nie mieliśmy do tej pory takiego centrum leczenia dzieci i młodzieży. Dopiero ten projekt umożliwia nam stworzenie pierwszego takiego Centrum w Zaborze - wyjaśnia Polak. I jednocześnie wskazuje, że stan psychiatrii dziecięcej w Polsce jest dramatyczny - mamy jedynie 455 lekarzy specjalistów zajmujących się tą dziedziną ochrony zdrowia, w Lubuskiem tylko 8.

- Cały czas będzie funkcjonowała np. linia telefoniczna, gdzie będzie można zadzwonić i wszystkiego się dowiedzieć. Ważne w tym podejściu jest to, aby pomoc była bardzo szybka. Od momentu sygnału, gdy ktoś zgłosi, że jest problem, w ciągu 72 godzin powinien nastąpić pierwszy kontakt. Nasz zespół będzie się kontaktował, przyjeżdżał np. do dziecka w miejscu jego zamieszkania. Albo dany pacjent będzie kierowany do naszej placówki w Zaborze, albo do poradni w Zielonej Górze przy ul. Nowej. Wszystko zależy od sytuacji oraz decyzji lekarza – wyjaśnia Żywień. Dyrektor szpitala szacuje, że dzięki programowi uda się w nadchodzących latach pomóc nawet 2,6 tys. zł osobom do 21. roku życia.