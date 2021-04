Szpital w Zielonej Górze: szczepienia idą pełną parą. Lecznica może szczepić dziennie nawet 500 osób! Nowy budynek w tym też pomoże?

Warto przygotować się do szczepienia, by na miejscu uniknąć niepotrzebnego stresu. Na szczepienie należy zabrać:

Sam proces szczepień odbywa się o określonej godzinie. W terminie, jaki nam wyznaczono.

- Na miejscu wypełnia się kwestionariusz, można go również wypełnić w domu w dniu szczepienia i przynieść ze sobą, następnie lekarz kwalifikuje pacjenta do szczepienia - informuje lecznica. - Po otrzymaniu dawki konieczne jest odczekanie około 15 minut. Pamiętajmy, aby do punktu szczepień ubrać się swobodnie, po to, by łatwo i szybko przygotować się do szczepienia.