Szprotawski teatr wystawi historyczny spektakl! O Niemcu, który został ukarany za sprzyjanie Polakom!

Projekt "Niepodległa" w Szprotawie

Projekt dofinansowano w kwocie 20.200 zł ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu „Niepodległa”. Na ciekawy pomysł, wystawienia sztuki wpadli pracownicy Szprotawskiego Domu Kultury Katarzyna Starzyk i Urzędu Miejskiego w Szprotawie Maciej Boryna. Postanowili „odkopać” starego Niemca, słynną postać niemieckiej literatury, który odbywał karę więzienia m.in. za sympatię do Polaków. W ramach projektu dofinansowanego z Programu Dotacyjnego Niepodległa zostanie przetłumaczone i wystawione zapomniane dzieło o Polakach.

Kim był Heinrich Laube dla Szprotawy?

Kiedy dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego (zaczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831), studiował historię Polski i pisał utwory polityczne poświęcone Polakom, w tym trylogię „Młoda Europa” i „Nowe stulecie”, a także dzieło pt. „Polen”.

Za udział w ruchu Młodych Niemiec Heinrich Laube został aresztowany i w latach 1834-35 osadzony w berlińskim areszcie śledczym. Rok później skazano go na półtora roku aresztu, ale za wstawiennictwem księcia Pücklera, - twórcy Parku Mużakowskiego, karę mógł odbywać w jego posiadłości nad Nysą.

Laube napisał również opowiadanie o dawnej Szprotawie pt. "Schatten Wilhelm", to taka miejska – szprotawska wersja polskiej "Lalki" (autorstwa Bolesława Prusa). - Wzmiankuje w niej tajemniczy epizod wizyty incognito Napoleona Bonaparte w Szprotawie, co w świetle najnowszych odkryć historycznych wydaje się być możliwym - zaznacza Maciej Boryna. - Wdzięczni szprotawianie wystawili Laubemu pomnik przy obecnej ul. Traugutta, który po 1945 r. zaginął bez śladu. Jego imieniem nazwano też na rzece Szprotawa.