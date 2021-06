Szum wokół pożegnania maturzystów w II LO. Czy doszło do podziału na uczniów "lepszych" i "gorszych"? Niektórzy tak twierdzą

Głos zabrali zarówno uczniowie ogólniaka, jak i ich rodzice oraz absolwenci. Komentujący zarzucili szkole dzielenie uczniów na lepszych i gorszych, dzielenie rodziców i praktykowanie niewłaściwych postaw. Niektórzy z komentujących pisali, że nie jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy to szkoła wyraźnie "stawia na najlepszych".

Obecnie na profilu szkoły widnieje już informacja o tym, że na zakończenie roku zaproszeni są wszyscy maturzyści wraz z rodzicami. Jak to możliwe? Zamiast jednej uroczystości będą dwie. W Filharmonii Gorzowskiej o godz. 16.00 (w środę 2 czerwca) spotykają się klasy A, B, C, a o godz. 18.00 klasy D, E i F.

Pod tym wpisem można przeczytać komentarze, że to "dobra decyzja" oraz że "ktoś poszedł po rozum do głowy".

W związku z dużym zamieszaniem wokół tej uroczystości skontaktowaliśmy się dyrektorem II LO, Tomaszem Plutą.

- Szukaliśmy najlepszego rozwiązania dla tej sytuacji. Oceniliśmy, jakie są plusy i minusy danych rozwiązań, ale nasz pomysł nie spotkał się z nazwijmy to "docenieniem". Rodzice uczniów wskazali, że zależy im na tym, aby wziąć udział w tej uroczystości - powiedział nam dyr. Pluta.

W filharmonii obowiązuje limit: 291 gości. Szkoła więc zastanawiała się, jak to zrobić, by limitów nie przekroczyć, a dać możliwość uczniom wspólnego świętowania tego dnia, i tak doszła do wniosku, by w uroczystości wzięli udział nieliczni rodzice.

Okazuje się, że swoje niezadowolenie z tego pomysłu rodzice przedstawili także dyrekcji. Gdy okazało się, jak ma wyglądać ta uroczystość, dzwonili do szkoły. - Były to jednak bardziej prośby o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Rodzice uczniów wyróżnionych, mówili, że w związku z tą sytuacją, będą odczuwać dyskomfort - wyjaśnia dyr. Pluta.