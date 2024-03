Szykuje się nowa inwestycja pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą

Inwestycje w Lubuskiem. Hale do wynajęcia

Dookoła Niedoradza są świniarnie i kurniki. Za torami w kierunku Zatonia był widok na pola. – Jadąc nowa ścieżką, czy spacerując, miło jest cieszyć oczy niczym niezakłóconą zielenią, polami, łąkami, lasami (na szum z eski przymykam uszy i uczy). To nasza największa wartość. Kawałek tej części jeszcze zielonego Niedoradza – komentuje jeden z mieszkańców na profilu pana Wojciecha na Facebooku. Ale inny dodaje: - Super, nowe miejsca pracy, nowe wpływy z podatków do gminy, nic tylko się cieszyć.

– Kiedy we wcześniejszych kadencjach byłem radnym, przerabialiśmy tematy kopalni w tamtym miejscu. Byliśmy przekonywani, że w wyrobiskach po wydobytych kruszywach wykorzystanych do budowy S3 powstaną stawy wędkarskie i będą tam domeczki. Takie słyszeliśmy historie. Potem były plotki o magazynach, ale nie wiedziałem, że ta inwestycja się rozkręca – przyznaje Wojciech Mazur.

Kiedy mieszkańcy Niedoradza zobaczyli w internecie ogłoszenie o halach do wynajęcia niedaleko swojej wsi, przestraszyli się, że ciężarówki rozjadą im ulice, a widok magazynów zmieni krajobraz. Niektórzy w mediach społecznościowych wyrazili obawy, czy tiry nie będą miały trasy tuż przy szkole w Otyniu. Nie wszyscy spodziewali się, że niedaleko ich wsi mają powstać hale magazynowe.

Magazyny między Zieloną Górą a Nową Solą

Ogłoszenie, które pokazywali sobie mieszkańcy opublikował portal z branży nieruchomości. W treści przyznano, że budowa się nie rozpoczęła, ale podano dużo szczegółów dotyczących zalet hal dla przyszłych wynajmujących. To m.in. bezpyłowa posadzka, czy nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe. Przewidywanych jest ok. 122 tys. mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia. O inwestycję zapytaliśmy firmę Panattoni.