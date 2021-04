Szykuje się nowa opłata produktowa. Trzeba będzie dopłacać za napoje w jednorazowych kubeczkach. I to sporo!

Miłośnicy gorącej kawy, herbaty albo piwa kupowanego na wynos niebawem mogą się mocno zdziwić podczas zakupów. W lipcu ma zostać wprowadzona nowa opłata produktowa, która będzie doliczana do produktów sprzedawanych w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych. Ma ona zniechęcić konsumentów do kupowania plastiku i przekonać ich do przerzucenia się na produkty wykonane z alternatywnych materiałów lub te wielokrotnego użytku. Dodatkową opłatą objęte będą między innymi:

Wprowadzenie nowej opłaty nie oznacza jednak, że klienci będą zmuszeni do jej uiszczenia. Zgodnie z przepisami - powinni mieć wybór. Dlatego restauracje, kawiarnie, sklepy czy bary wydające napoje lub posiłki w jednorazowych opakowaniach z plastiku będą też mały obowiązek przedstawienia klientom alternatywy. Chodzi o to, aby konsument mógł sam zdecydować, czy poniesie dodatkowe koszty, czy zdecyduje się na opakowanie wykonane z innych - biodegradowalnych materiałów.

Opłata za opakowania jednorazowego użytku będzie doliczana do ostatecznej ceny produktu i zapłaci za nią konsument. Ile? Nawet złotówkę za sztukę. Od trzech lat podobna opłata - tak zwana recyklingowa - jest doliczana przez sklepy do każdej jednorazowej torebki foliowej.

Koniec ze styropianem, ale nie tylko

Tymczasem już od 3 lipca całkowicie zakazane będzie wprowadzanie do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych i tak zwanych oksydegradowalnych, czyli takich, które nie nadają sie do recyklingu. To oznacza, że więcej nie zobaczymy już na przykład plastikowych patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów oraz styropianowe pojemniki na posiłki i napoje.

