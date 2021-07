Tą sprawą żyła cała Polska. Tadeusz M. ze Skwierzyny poćwiartował zwłoki kobiety. Opowiedział o tym dziennikarzowi. Wstrząsająca relacja

Była połowa stycznia 2020 r., kiedy policjanci w komórce należącej do Tadeusza M. ze Skwierzyny dokonali makabrycznego odkrycia. Na podłodze, przykryte drewnem, leżały ludzkie zwłoki, a raczej to, co z nich pozostało, czyli korpus i nogi. Głowa i ramiona zniknęły. Śledczy ustalili, że to szczątki Józefiny, konkubiny Tadeusza. M. Kobieta zniknęła jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Jej partner utrzymywał, że wyjechała do rodziny. Jednak pracownicy pomocy społecznej ze Skwierzyny ustalili, że do familii nie dotarła. I tak w domu na Pl. Powstańców Wlkp. zjawili się policjanci. Początkowo Tadeusz M. miał odpowiadać za zabójstwo.

