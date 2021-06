Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Ziemią Lubuską. Zabójcy zastrzelili 22-latka z Pniewa. Zatrzymano trzech podejrzanych. Ale sprawa utknęła…

Sprawa zaczęła się na początku lutego. To wtedy w kompleksie leśnym niedaleko wsi Wysoka i Pniewo odnaleziono samochód osobowy . Przednia szyba pojazdu była wybita. W volkswagenie nie było nikogo. W tym samym czasie policja w Szczecinie otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 22-letniego mieszkańca Hamburga, który przyjechał do rodziny w Szczecinie. Kiedy wyjechał, ślad po nim się urwał. Milczał też jego telefon. Wzbudziło to uzasadniony niepokój rodziny, bowiem 22-latek miał opinię statecznego i przewidywalnego w swych zachowaniach. Na dodatek pozostawił w Niemczech narzeczoną. Przewidywano najgorsze. Sprawą zajęło się szczecińskie policyjne Archiwum X.

Ofiara się broniła

Ciało 22-latka znaleziono w kompleksie leśnym niedaleko wsi Wysoka. Sprawcy jechali wraz z ofiarą trasą z Pniewa w kierunku Wysokiej. Tuż przed rogatkami wsi skręcili w boczną drogę, prowadząca do ruin dawnej hitlerowskiej fabryki części lotniczych. Do samych jednak ruin nie dojechali. Pojechali dalej. Las jest w tym rejonie bardzo gęsty. I to właśnie w tej okolicy, na leśnym dukcie, najpierw znaleziono samochód 22-latka. Później, lesie, jego zwłoki. Auto miało wybitą przednią szybę, co może sugerować, że ofiara broniła się. O znanych nam szczegółach zbrodni opowiedzieliśmy emerytowanemu kryminalnemu. Według naszego rozmówcy wszystko wskazuje na to, że pod jakimś pozorem sprawcy skłonili ofiarę, aby wsiadła z nimi do auta. Wywieźli do lasu i tutaj z zimną krwią zastrzelili. Auto znaleziono z rozbitą przednią szybą, to jeszcze bardziej uprawdopodobnia hipotezę, że 22-latek się bronił. – To wygląda po prostu na egzekucję – stwierdził były policjant.