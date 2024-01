Taca z niedzielnego nabożeństwa na WOŚP, będzie też inne wsparcie parafii - ciasto, kawa, herbata dla wolontariuszy

Nie po raz pierwszy parafianie zagrają razem z WOŚP. Ale w tym roku chcą ją wesprzeć w inny sposób. Zorganizują w salce na plebanii „punkt regeneracyjny”, do którego zapraszają wszystkich wolontariuszy. Będzie można w nim zjeść ciasto, wypić kawę czy herbatę, odpocząć…

Proboszcz parafii zaprasza wszystkich wolontariuszy WOŚP

Punkt przy placu Bohaterów będzie czynny po nabożeństwie w kościele, od godziny 12.00 do późnego wieczora.

- Nasze panie pieką ciasta. Ale nie tylko one. Jeden z panów zadeklarował, że upiecze cztery blachy – mówi Marcin Rayss, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze, który z WOŚP gra od początku jej istnienia.

Jak dodaje duchowny, w tym dniu nasza społeczność chce podkreślić, że jest razem z Wielką Orkiestrą. Cała taca z niedzielnego nabożeństwa zostanie policzona i wrzucona do skarbonek WOŚP.