Tajemnica mogiły z Sierczynka bliżej rozwiązania. Jak zginął niemiecki żołnierz ze złotą obrączką na palcu, który tutaj poległ

Ta sprawa swój początek ma w 1999 r., kiedy do badaczy z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych ,,Pomost’’ zgłosił się świadek spod Trzciela, który po wojnie, w lasach w okolicach Sierczynka natknął się na krzyże oraz zawieszone na nich niemieckie hełmy . Wskazał miejsce. Badacze rozpoczęli więc pracę. Kopano ręcznie. Jednak we wskazanym miejscu nic nie znaleziono. Minęło kilkanaście lat. Sprawą zainteresował się Henryk Adamowicz z Zielonej Góry, który obecnie ma też dom w Sierczynku. Pan Henryk zainteresował się zapomnianą mogiłą. Bezcenne okazały się kontakty rodziny zielonogórzanina z synem nieżyjącej już od dawna właścicielki majątku w Sierczynku, Wernerem Szulcem. Ten wyznał, że matka opowiadała mu o zapomnianej mogile niemieckich żołnierzy. I tak po mozolnym prywatnym śledztwie zielonogórzanin doszedł do tego, gdzie może być ów bezimienny grób.

Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest, iż na obrączce żołnierz o inicjałach G.B. kazał wygrawerować datę ślubu, ale i urodzin swego dziecka. - Obrączka jest uszkodzona, chyba odłamkiem – mówi T. Czabański. To bardzo tajemnicze znalezisko. Sowieci z reguły z zabitych ściągali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. A jednak obrączka na palcu G.B. pozostała.

Najbardziej tajemniczym odkryciem okazał się jednak trzeci z pogrzebanych pod Sierczynkiem żołnierzy. Był pochowany bez hełmu. Na jego piersi znaleziono nietknięty nieśmiertelnik, czyli figuruje w niemieckich rejestrach jako zaginiony. Badacze dalej z mozołem oczyszczali szczątki z warstw ziemi, kiedy dostrzegli dłoń mężczyzny. A na jednym z palców złotą obrączkę. Okazało się, że wewnątrz wygrawerowano inicjały: G.B. 6.11.1932. To prawdopodobnie data ślubu mężczyzny. Jakby tego było mało, obok wygrawerowano datę 1933. Czego może być symbolem? Co ta data oznaczała dla nieszczęśnika znalezionego w grobie pod Sierczynkiem?

Ostatnia walka żołnierza

Wraz z Henrykiem Adamowiczem spróbowaliśmy odtworzyć przynajmniej ostatnie dni z życia ,,naszego’’ żołnierza. Z map, które posiada zielonogórzanin, wynika, że w pobliżu miejsca, w którym pochowano tych żołnierzy, znajdowało się domostwo. Należało do A. Schmidta. – Dowiedziałem się, że to była bardziej lepianka niż dom, ale wszystko wskazuje na to, że tych trzech żołnierzy wycofywało się i w końcu do tej lepianki trafili – mówi H. Adamowicz. – Pamiętajmy, że temperatury wtedy w styczniu 1945 r. były nawet poniżej 30 stopni Celsjusza. Lepianka przed mrozem może chroniła, ale przed rosyjskimi kulami nie, więc kiedy Rosjanie odkryli ukrywających się, rozpoczęła się nierówna walka.