Tajemnicze konstrukcje w parku przy ulicy Ogrodowej w Zielonej Górze. Co tu powstaje? To projekt, który wygrał w budżecie obywatelskim

W Zielonej Górze wciąż się coś zmienia i powstaje. W ostatnim czasie w parku, który mieści się przy ulicach Ogrodowej i Jaskółczej, pojawiły się nowe urządzenia, teren ogrodzono płotem, a na nim zawisły informacje, że mieści się tutaj teren budowy. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, co to za dziwne konstrukcje i co tutaj powstaje.

Park w Zielonej Górze będzie jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom

Odpowiedź jest całkiem prosta. Inicjatywa powstaje w ramach budżetu obywatelskiego. To mieszkańcy zdecydowali, że chcą zmian w tym miejscu. O szczegóły spytaliśmy w Urzędzie Miasta Zielona Góra.