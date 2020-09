Tajemnicze śledztwo przeciwko policjantowi ze Świebodzina? Prokuratura przekazuje sprawę

Prokuratura rejonowa przekaże sprawę

- W ostatnich dniach do prokuratury rejonowej w Świebodzinie wpłynęło zawiadomienie dotyczące wymienionej osoby – mówi prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury okręgowej. - Składający pisemne zawiadomienie (inny funkcjonariusz policji) nie stawił się jednak w prokuraturze celem złożenia zeznań i złożył jednocześnie wniosek o wyznaczenia do prowadzenia sprawy prokuraturę spoza rejonu Świebodzina. Ponieważ istnieją podstawy do takiego wyłączenia, prokurator rejonowy skierował wniosek o przekazanie tej sprawy – tłumaczy Fąfera. Ale jednocześnie przyznaje, że prokuratura we Wschowie prowadziła kilka lat temu postępowanie przeciwko wymienionemu policjantowi dotyczące pobicia mężczyzny w lokalu w Świebodzinie. Ostatecznie zostało jednak warunkowo umorzone przez sąd.

Stanowisko rzecznika lubuskiej policji

Jak do naszych pytań odnosi się komenda wojewódzka w Gorzowie Wlkp.? - Uprzejmie informuję, że zgodnie z dyspozycją ustawy o policji, nie wystąpiła żadna z wymienionych w niej przesłanek, aby policjant ten nie mógł pełnić służby – twierdzi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. - Odnośnie pytań dotyczących prowadzenia postępowań czy otrzymanych skarg uprzejmie informuję, że takie dane nie mogą zostać udzielane z uwagi na prawne ograniczenia wynikające ustawy o dostępie do informacji publicznej. To mogłoby się wiązać z naruszeniem dóbr osobistych konkretnego policjanta i narazić nas na odpowiedzialność.