Tajemnicze, ukryte graffiti pod wiaduktem na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. U nas je zobaczysz!

Ależ się działo! Wioleta Haręźlak koparką rozwaliła starą rozlewnię. By mogła powstać szkoła... Musisz to zobaczyć!

Tyle było emocji i starań, by na Chynowie obok podstawówki powstało też gimnazjum i by młodzież nie musiała dojeżdżać do centrum miasta. 10 lat temu wiceprezydent Wioleta Haręźlak wsiadła do koparki, by rozwalić starą rozlewnię. Na miejscu tego obiektu wybudowano gimnazjum, które po reformie stało się... podstawówką. Jak było 10 lat temu? Zobacz!