Tajemnicze zatrucie wśród dzieci w Bytomiu Odrzańskim. Zaczynają chorować też dorośli. Sprawą zajmuje się sanepid. Co udało się ustalić?

AKTUALIZACJA: godz. 12.45

Burmistrz liczy, że w weekend będzie mieć informacje na temat wyników badań epidemiologicznych. Ale to, czy w poniedziałek przedszkole będzie otwarte, jeszcze nie jest pewne.

– Trzeba chronić kolejne dzieci, jeśli to jest wirus. To, czy przedszkole będzie otwarte, uzależnione jest od informacji z Sanepidu. W przedszkolu zgodnie z zaleceniami trwa dezynfekcja. Ale jeżeli okaże się, że jest to wirus, placówka będzie otwarta, a rodzic będzie decydował, czy pośle dziecko, czy nie. Ale nie są to ostateczne ustalenia. Takie będą po wynikach z Sanepidu – zaznacza Jacek Sauter.